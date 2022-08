Laboratio Blu: mercoledì 3 agosto ai bagni Ombretta

Follonica: Mercoledì prossimo, 3 agosto, dalle 16.30 alle 17.30 nelle pineta di Levante, di fronte ai bagni Ombretta, si terrà il Laboratorio Blu per bambine e bambini, organizzato dal consorzio Balneari in collaborazione con il Comune di Follonica, l'associazione Tartamare e la cooperativa il Melograno.

Verranno organizzati esperimenti per scoprire le proprietà dell'acqua, saranno osservate le conchiglie al microscopio e verranno organizzati dei giochi. Inoltre, verrà organizzato un laboratorio dal titolo "bomba di semi", con terra, argilla e semi di fiori selvatici. Per i più piccoli dai 3 ai 5 anni verrà organizzato il laboratorio dal titolo "Non solo la vista: alla scoperta degli altri sensi". Per tutte le bambine e i bambini verrà infine organizzato il laboratorio "a lezione di tracce di tartarughe".