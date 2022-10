"La Voce di Ogni Strumento". Al via la nuova stagione di A.Gi.Mus Grosseto

Grosseto: Sabato 15 ottobre, ore 17.30, in Savoia Cavalleria, il Trio Vibracion Fatal per un viaggio sonoro attraverso le più belle melodie internazionali rivisitate in chiave jazz.



Inizia così la nuova Stagione di La Voce di Ogni Strumento, la rassegna che da dodici anni si rivolge alla città di Grosseto creando, attraverso la musica, un filo diretto tra cittadinanza ed istituzioni.

Un appuntamento ogni mese da non perdere, un'occasione non solo per ascoltare buona musica, ma anche per scoprire la Città di Grosseto, i suoi luoghi originali e inediti, la sua storia.

Quello di quest'anno sarà un cartellone ricco di artisti di fama nazionale e internazionale e si svolgerà, come di consueto, principalmente all'interno delle caserme militari, permettendo così a questi luoghi di diventare patrimonio della collettività.

Il concerto del 15 ottobre sarà un lungo e suggestivo itinerario musicale: dall'Argentina con il nuevo tango, alla saudade brasiliana; l'America Latina, Napoli, la milonga di Astor Piazzolla, le influenze jazz di Richard Galliano.

Ad esibirsi tre musicisti di grande esperienza e caratura internazionale.

Il trio è formato da Alessio Buccella, pianista e insegnante, da anni musicista apprezzato sia in campo jazzistico che contemporaneo; Marino Alberti, batterista e percussionista con una lunga carriera musicale da sempre vicina al jazz; Rita Di Tizio, fisarmonicista che si ispira a musicisti come Astor Piazzolla e Richard Galliano.

Il nuovo CD dallo stesso titolo del progetto “Vibracion Fatal”, recentemente pubblicato, verrà presentato nella serata del 15 ottobre.

«Siamo davvero emozionati di iniziare questa nuova stagione di La Voce di Ogni Strumento con un concerto che ripercorre le sonorità del mondo - ha dichiarato Gloria Mazzi, presidente di A.Gi.Mus Grosseto e direttrice artistica - in questi anni A.Gi.Mus è cresciuta tantissimo e ha moltiplicato i suoi progetti, ma questa Rassegna resta un elemento distintivo della nostra Associazione sul territorio di Grosseto».

Questo e molto altro, per una stagione tutta ancora da scoprire.

«Anche quest'anno, per la 12ma volta consecutiva, la Stagione Musicale offrirà alla città di Grosseto un'importante opportunità culturale. Come oramai è tradizione - ha commentato il Colonnello Roberto Furlani -, l'apertura della Stagione verrà celebrata in connubio con Savoia Cavalleria.

L’evento costituisce altresì occasione per illustrare come la musica sia, nella sua bellezza e incanto, parte fondamentale delle plurisecolari tradizioni militari e della Cavalleria.

La musica infatti ha da sempre espresso molteplici funzioni al servizio delle istituzioni militari. Ha veicolato ordini, ha scandito il tempo, ha dato coraggio e motivazione, ha infine tramandato fasti e glorie di generazione in generazione.

Nella sintesi del suo solido legame con la Società grossetana, Savoia rinnova con entusiasmo il supporto a questa importante iniziativa culturale, grato al Maestro Gloria Mazzi per il suo impegno ed il suo sostegno, a favore della comunità maremmana.

Nell'auspicio che le vostre orecchie e la vostra anima possano gioire al suono della splendida musica, auguro a tutti sempre Bonnes Nouvelles!»

BIGLIETTI Botteghino online - Ticketgate

INTERO: € 12,00

RIDOTTO per studenti fino a 19 anni: € 5,00

RIDOTTO per possessori Carta Conad e Tessera Fondazione Grosseto Cultura: € 10,00

Per info: agimus.grosseto@agimus.it - tel. +39 339 7960148