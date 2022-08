Venerdì 5 agosto alle ore 18.30 presso lo stabilimento balneare Jacaré



Capalbio: Il punto d'ascolto di Capalbio del centro antiviviolenza dell'associazione Olympia De Gouges organizza per domani allo stabilimento balneare Jacaré un evento di sensibilizzazione dal titolo "La voce del MARE. Incontro d'arte al femminile".

Costanza Ghezzi con Virginia Bellizzi e Roberta Baldi per raccontare le loro esperienze nel mondo della scrittura, della sceneggiatura e dell'arte. Donne con vissuti ed età diverse che si trovano insieme per il piacere di condividere percorsi di vita, emozioni, immagini. Voci che vogliono andare contro gli stereotipi legati al genere e riconoscersi in un mondo paritario dove quello che conta è la persona. Un progetto dinamico proposto e ideato dalla dottoressa Alessia Marani con il supporto inossidabile del Punto di ascolto Antiviolenza Capalbio, Associazione Olympia De Gouges.