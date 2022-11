"La vita è una danza" al cinema Stella

Grosseto: Nel fine settimana, da giovedì 17 a domenica 20 novembre, il cinema Stella propone il film “La vita è una danza” di Cédric Klapisch, regista de “L’appartamento spagnolo”.



Una storia di riscatto quella che vede protagonista Elise, una promettente ballerina di danza classica di 26 anni che vive a Parigi con il suo fidanzato. Questa sua vita perfetta e con un futuro che sembra già scritto, però, va in frantumi, quando scopre che il suo ragazzo la tradisce e subisce un grave infortunio durante un'esibizione. Le cure per guarire fisicamente e soprattutto emotivamente la conducono in Bretagna, dove Elise capisce che può riprendersi grazie all'affetto dei suoi amici e a un nuovo amore. Nonostante il parere dei medici, la ragazza con molta determinazione cercherà ispirazione nella danza contemporanea, nella speranza di poter tornare ancora a muovere qualche passo.

Ingresso: 7 euro

Orario: 17 e 21.15