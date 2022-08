La Virtus Maremma presenta Roberto Gafà mister della categoria 2012

Grosseto: Si alza il sipario sulla stagione sportiva 2022-2023 della Virtus Maremma, dopo il rinnovo del Consiglio Direttivo la società del Presidente Massimo Turacchi ufficializza il secondo importante tassello nel settore tecnico della società.



Il rinnovamento in casa bianco-verde parte dal comunicato ufficiale del Responsabile della Comunicazione Luca Papini con il quale rende noto l’importante arrivo di Roberto Gafà, un allenatore ben conosciuto per la sua affidabilità e capacità tecniche che trasmette ai ragazzi, un allenatore puntiglioso e attento sul lato umano e al fair play.

Roberto Gafà si è distinto come tecnico in questi anni nella Nuova Grosseto, nella Fortis e nel Settore Giovanile del Grosseto un profilo che non ha bisogno di presentazioni, la società con questa scelta, fortemente voluta da tutto il consiglio, insieme all'arrivo di David Stefanini, ha dettato una linea chiara di programmazione che mette la scuola calcio al centro dell’intero movimento sportivo comunale e porta con se professionalità e competenza, aspetti che faranno crescere l’intero ambiente.

Roberto Gafà ha sposato la politica societaria della Virtus Maremma, una società periferica che dal 2016 è protagonista nel panorama provinciale e prosegue con importanti investimenti rivolti al settore giovanile, nei prossimi giorni verranno ufficializzati i quadri tecnici, tra new entry e riconferme.