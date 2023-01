"La trascendenza" il primo romanzo di Luca Basville si presenta a QB

Grosseto: Alla libreria QB arriva il primo romanzo di Luca Basville. Domani, mercoledì 4 gennaio alle 19, negli spazi di piazza della Palma viene presentato “La trascendenza”, edito da Effigi.



Durante la presentazione verrà proiettato il video tratto da "La sacra chiamata spam" della durata di 10 minuti. Dopo la visione del filmato, l'autore sarà a disposizione per rispondere alle eventuali domande e firmare le copie del libro.

IL LIBRO

L’ossessione per i traguardi tecnologici ci aveva già connesso troppo in passato, ma ormai le biotecnologie applicate alle neuro sperimentazioni sensoriali stavano diventando sempre più invasive, le informazioni nozionistiche di cui disponevamo in tempo reale erano ormai praticamente illimitate, le banche dati di quelle sensoriali si stavano riempiendo sempre più velocemente; quante di queste informazioni di cui disponevamo realmente ci servivano?

Quanto dovevamo essere sempre connessi a questa nuova gigante memoria collettiva?

Quanti tutor, motivatori, influencer, programmi di rieducazione neuro linguistica, immagini pornografiche, spam ideologico, propaganda politica e manipolazioni psicosensoriali avremmo potuto ancora sopportare?

Quanto ci controllavano? Quante delle nostre amate libertà erano realmente tali?

Nessuno lo sapeva più con esattezza ormai, la diffusione della Trascendenza chimica poi stava ulteriormente peggiorando la situazione.