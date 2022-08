"La Topastra" di Stefano Benni a La Pulledraia

Alberese: Il cartellone de La Pulledraia Festival ad Alberese, presenta martedì 30 agosto uno fra i più conosciuti testi teatrali di Stefano Benni, “La topastra”, irresistibile figura femminile scritta per Lucia Poli, nella rilettura del Teatro Studio di Grosseto.



La protagonista dello spettacolo è la bravissima Enrica Pistolesi, con l’accompagnamento musicale dal vivo del chitarrista Paolo Mari.

Un viaggio nel costume, nel pubblico come nel privato, di una società alla deriva, in cui la diffidenza domina nella routine di ogni gesto e di ogni pensiero, nella paura della diversità, nell’arroganza di un profondo complesso di superiorità. 50 minuti di comicità e di sarcasmo, rapiti dalla maschera della Topastra, simbolo “del diverso" in senso lato. La regia è di Daniela Marretti.

Inizio spettacolo alle 22:00, ingresso per il solo spettacolo 15€. Si può prenotare anche la cena (a menu fisso, preparata con i prodotti bio dell’azienda, inizio alle 20:00).

Info e prenotazioni: tel/wa 348 712 0615.

La Pulledraia Festival destina una quota dell’incasso di tutti gli spettacoli all’associazione La Farfalla e al progetto Villa Elena Maria.