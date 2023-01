La tennista grossetana Anna Nerelli ancora campionessa d'Italia

L'atleta del Ct Grosseto ha vinto, con la Toscana, la Coppa d'Inverno 2022.

Grosseto: La tennista grossetana Anna Nerelli protagonista nel trionfo della Toscana alla Coppa d'Inverno. La giovane giocatrice del Circolo Tennis Grosseto è stata una delle protagoniste del successo della propria rappresentativa.

Al centro tecnico di Tirrenia la Toscana ha battuto la Lombardia nella finalissima per decretare la rappresentativa regionale campione d'Italia 2022 della Coppa d'Inverno. Il team capitanato da Romeo Tanganelli e Max Dell'Acqua ha prima sconfitto la selezione Puglia/Basilicata e nella seconda giornata la formazione della Sicilia per 6-0. Vincente in entrambe le sfide anche la Lombardia per una terza giornata decisiva. La finale è andata alla Toscana, vittoriosa per 4-2 sulla Lombardia. Dopo le selezioni che hanno visto le quattro squadre approdare alla fase finale della “Coppa d’Inverno 2022”, quattordicesima edizione della manifestazione per rappresentative regionali under 14 miste (riservata alle annate 2009 e 2010) il match conclusivo tra Toscana e Lombardia ha decretato la compagine campione d’Italia.

Una gara equilibrata che ha visto le vittorie toscane in singolare di Marco Meacci (U.14) su Mattia Pescosolido per 60 64 e quella di Vittoria Vignolini (U.14) su Beatrice Gatti per 76 36 8-6 al tie break finale poi la Lombardia pareggiava con le affermazioni di Martina Matarrese (U.13) su Anna Nerelli per 63 62 e quella di Giorgio Ghia (U.13) su Riccardo Landi per 63 67 7-4. A fare la differenza come al solito i doppi dove la Toscana ha vinto entrambe le sfide con il duo Capasso-Meacci che ha superato la coppia lombarda Fiocchi-Pescosolido 64 62 e Basiletti-Vignolini che hanno superato 64 64 Gatti- Bissolotti.