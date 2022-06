La storia del Big Mat Bsc Grosseto 1952 in un video

Pubblicato sui canali della società sportiva un breve filmato con il racconto del manager Cappuccini: “Partire dai giovani è stata la scelta vincente”.



Grosseto: Mentre il Big Mat Bsc Grosseto si gode la vetta della classifica e punta alla Coppa Italia, un breve video ripercorre le tappe che hanno portato la squadra grossetana alla serie A. È di questo, infatti, che parla il manager Stefano Cappuccini, nel video prodotto da Michele Guerrini e disponibile da oggi sui canali della società sportiva. Nata nel 2012 dalla volontà di appassionati e professionisti di baseball grossetani, che hanno dato vita a un vivaio importante per riportare il batti e corri locale agli antichi fasti, facendo crescere atleti principalmente del territorio fino a far arrivare la squadra a disputare la serie A, dopo un lungo percorso che ha visto il Bsc vincere il campionato under 18 e il campionato di serie B.

“Quella di puntare su una squadra di giovanissimi, per crescere insieme e raggiungere la massima serie, si è rivelata la scelta vincente”, dice il manager Cappuccini, che oggi racconta di un roster fatto da atleti coraggiosi che non si danno mai per vinti e “…che si supportano, si confrontano, non hanno paura ad affrontare anche avversari sulla carta più forti o appartenenti a squadre prestigiose, che hanno fatto la storia del baseball”.

Il rapporto di Cappuccini con i “suoi” ragazzi emerge con forza dal breve racconto e parla di una relazione fatta di stima, disciplina e affetto. Ma attraverso le immagini e le parole si riflette anche sul ruolo di giocatore e sull’esperienza di manager e sull’importanza di credere sempre nelle proprie potenzialità.

Oggi il Bsc Grosseto è una realtà viva, che vanta formazioni di baseball under 12, under 15 e under 18, oltre alla prima squadra, e due formazioni di softball: l’under 13 e una prima squadra impegnata a disputare la serie B. I suoi atleti e le sue atlete sono convocati regolarmente nelle nazionali, proprio a riprova della riuscita del progetto. “Se penso da dove abbiamo iniziato – conclude Cappuccini – ogni risultato raggiunto non può che essere un doppio successo”.