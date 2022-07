La Staffetta di Canapone giunge alla sua XIII edizione

Grosseto: La 13esima edizione della “Staffetta di Canapone”, con il patrocinio del Comune di Grosseto, avrà inizio mercoledì 13 luglio alle ore 21.15 a Grosseto, con partenza da Piazza Duomo. La giunta comunale ha approvato il sostegno all'evento anche attraverso la fornitura delle transenne necessarie e l'autorizzazione a utilizzare i locali al piano terra del Palazzo Comunale.







La manifestazione è ideata dall''Associazione Team Marathon Bike, si snoderà lungo il centro storico e parte delle mura medicee e sarà preceduta da un piccola gara di 60 metri riservata ai bambini da 1 a 10 anni, denominata “Una cronometro per Canapone”,

“Siamo felici di poter ospitare anche quest’anno e coorganizzare la Staffetta di Canapone, l’evento che ogni estate si svolge nel nostro bellissimo centro storico ed invoglia molti sportivi a prendervi parte – commentano il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna e il vicesindaco ed assessore allo Sport Fabrizio Rossi -. Vogliamo ringraziare tutti gli organizzatori di Team Marathon Bike che rendono possibile questa serata all’insegna dello sport e della sana competizione. La manifestazione regalerà dei momenti di condivisione, gioco e attività fisica per tutte le fasce d’età. Infatti, anche i bambini saranno coinvolti in una mini-gara tutta per loro con tanto di premiazioni e medaglia”.

Maggiori informazioni sul percorso, sul regolamento e quant’altro, si potranno apprendere consultando il sito www.teammarathonbike.it