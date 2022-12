La solidarietà entra in classe

Le bambine e i bambini delle classi quinte della scuola primaria Cimarosa hanno realizzato scatole decorate con doni per i loro coetanei in difficoltà

Follonica: La solidarietà ha una voce. Ed è quella dei bambini e delle bambine. Come le alunne e gli alunni delle classi quinte della scuola primaria Cimarosa che nei giorni scorsi hanno consegnato al Coordinamento interparrocchiale Opere caritative alcuni pacchi dono per le famiglie follonichesi in difficoltà.

Una semplice scatola da scarpe, che i ragazzi hanno decorato con varie tecniche artistiche, è diventata lo scrigno per giocattoli, abitini e piccole ghiottonerie.

“I nostri ragazzi delle quinta A e della quinta B – spiegano le insegnanti – hanno portato a scuola una scatola. Le scatole sono state ornate con disegni e con dipinti. Ognuno ha poi inserito all'interno giochi, indumenti per bambini e qualche dolcetto. Le abbiamo consegnate alla sede delle Opere caritative di via Serri che provvederà a distribuirle a famiglie, con figli piccoli, in difficoltà”.

Le insegnanti delle classi quinte che hanno curato l'iniziativa sono Valentina Bernardeschi, Rosaria Capozza, Anna Coluccino, Sara Pianigiani, Grazia Rossi.

“Ringraziamo il Coordinamento interparrocchiale Opere Caritative per l'accoglienza e per l'opportunità che ci hanno offerto – concludono le docenti - Sensibilizzare i più piccoli ai valori dell’inclusione e della solidarietà, fornendo strumenti metterli in pratica nella vita di tutti i giorni è, secondo noi, uno degli obiettivi della scuola”.