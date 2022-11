Sabato 12 novembre appuntamento in sala Tirreno. L'Amministrazione comunale di Follonica ha scelto di dare il via ad un’attività seminariale condotta da professioniste e professionisti, in collaborazione con le associazioni culturali del territorio, per scrivere la nuova pianificazione urbanistica di Follonica in modo sostenibile

Follonica: Per raggiungere gli obiettivi dell’accordo di Parigi, di limitare il riscaldamento globale sotto la soglia dei 2°C, l’Unione Europea attraverso lo European Green Deal ha definito nuovi obiettivi energetici e climatici estremamente ambiziosi, che richiederanno la riduzione dei gas climalteranti al 55 percento nel 2030 e alla neutralità climatica nel 2050, raggiungendo così il giusto equilibrio tra le emissioni di gas serra e la capacità della terra di assorbirle.

Per dare seguito a questi obiettivi – nell'ottica della lotta ai cambiamenti climatici, mediante la promozione di politiche e azioni concrete – l'Amministrazione comunale di Follonica ha scelto di dare il via ad un’attività seminariale condotta da professioniste e professionisti, in collaborazione con le associazioni culturali del territorio. A questo scopo sono stati organizzati degli incontri, organizzati dal Cantiere Cultura, ai quali sono invitati a partecipare cittadine e cittadini, rappresentanti delle categorie economiche e sociali, associazioni dei consumatori, imprese ed Enti locali. Il prossimo appuntamento è quello di sabato 12 novembre alla sala Tirreno. Lì, dalle 9 del mattino si terrà un seminario aperto al pubblico dal titolo “La sfida energetica per costruire le città di domani”. Nel pomeriggio, invece, sarà organizzata un'attività seminariale riservata ai professionisti e alle professioniste.

L’incontro vuole approfondire i temi delle comunità energetiche, soprattutto nell’ottica di un'ottimizzazione delle risorse e del miglioramento della qualità di vita. Si vogliono affrontare vari temi, dall’uso e recupero delle acque, alle piante, alle strutture urbane, ai modelli sociali e culturali, che consentano non solo di migliorare il contesto ambientale ma, con esso, anche il contesto energetico e di sviluppo territoriale.

Questo sabato saranno presenti il sindaco Andrea Benini, l'assessora Mirjam Giorgieri, il segretario comunale di Follonica Michele D'Avino il presidente dell'ordine degli architetti di Grosseto Stefano Giommoni – che per il Comune di Follonica si sta occupando, insieme all'architetta Rita Monaci, di redigere il Piano Operativo e il Piano Strutturale della città – l'agronomo e docente Francesco Ferrini, l'architetto e docente David Fantini, l'assessore all'urbanistica, ambiente ed economia circolare del Comune di Prato Valerio Barberis e Beatrice Parenti, ingegnera e nuova dirigente del Comune di Follonica. L'incontro sarà moderato da Salvatore Acquilino del Cantiere Cultura.

«Da tempo stiamo portando avanti una politica tesa alla sostenibilità energetica – spiega l'assessora Giorgieri – Questo impegno è oggi più attuale che mai, vista la crisi energetica scaturita dal conflitto bellico attualmente in corso. Il percorso che abbiamo deciso di intraprendere è fondante per scrivere la nuova pianificazione urbanistica di Follonica ed è per questo che riteniamo importante organizzare incontri formativi come quello di questo sabato».

Uno degli obiettivi è la costituzione di una cosiddetta “Comunità energetica”, ovvero quell’associazione formata da cittadine e cittadini, attività commerciali, pubbliche amministrazioni locali o piccole e medie imprese che decidono di unire le proprie forze per dotarsi di uno o più impianti condivisi per la produzione e l’autoconsumo di energia da fonti rinnovabili. L'Amministrazione comunale di Follonica riconoscere, infatti, nelle Comunità di energia rinnovabili uno strumento strategico per l’avvio della transizione ecologica.