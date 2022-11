La Scuola secondaria Bugiani di Follonica al Festival delle Scienze di Roma

Alcune classi hanno potuto partecipare all'evento utilizzando i nuovi monitor touch screen e un collegamento potenziato alla rete. Una coppia di alunni della scuola è arrivata quinta su circa 150 concorrenti.



Follonica: Dal 21 al 27 novembre, all'Auditorium "Parco della Musica" di Roma, si è svolta l'edizione 2022 di uno dei più importanti festival di divulgazione scientifica del paese: il Festival delle Scienze. Alle scuole è stata data la possibilità di svolgere laboratori didattici online, o di seguire in streaming incontri con esperti di vari settori. Alcune classi della Bugiani hanno così potuto partecipare all'evento utilizzando i nuovi monitor touch screen e un collegamento potenziato alla rete. In particolare, le alunne e gli alunni hanno seguito gli incontri "Come sta la Terra?", con la climatologa Elisa Palazzi, sul cambiamento climatico (II C e II D), e "L'incredibile plantoide e i superpoteri del mondo vegetale", con le biologhe Barbara Mazzolai e Chiara Segré, sull'"intelligenza vegetale" e le sue applicazioni in robotica (II B, II C e II D). La I C ha invece preso parte al laboratorio "Chi vuol essere astronauta", sulle missioni della Stazione Spaziale Internazionale, con un gioco interattivo sulla piattaforma "Kahoot".

Una coppia di alunni di questa classe è poi arrivata quinta su circa 150 concorrenti. Una modalità innovativa di fare scuola alla Bugiani: gli alunni e le alunne si collegano ad esperti ed esperte del settore ed approfondiscono determinati argomenti e interagiscono nei laboratori proposti in tempo reale grazie alle nuove tecnologie. Tutto ciò crea un’apertura al mondo della scienza che i docenti propongono in classe per trasmettere passione ed entusiasmo.