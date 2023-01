La scuola media “Pacioli” entra al Liceo

I ragazzi e le ragazze delle classi della secondaria di primo grado “Pacioli” di via Gorizia hanno svolto alcuni laboratori scientifici al liceo di Follonica. A raccontare l'esperienza sono direttamente le studentesse e gli studenti

Follonica: “È stata una giornata interessante e divertente. I ragazzi e le ragazze del Liceo di Follonica sono stati davvero pazienti, gentili e coinvolgenti”. A scrivere sono gli alunni e le alunne delle classi terze della scuola secondaria di primo grado “Pacioli” di via Gorizia (Istituto comprensivo Follonica1) che nei giorni scorsi, accompagnati dai loro docenti, hanno svolto alcuni incontri laboratoriali con il liceo follonichese. L'iniziativa rientra nelle attività di orientamento previste per la scelta delle scuole secondarie di secondo grado. A raccontare l'esperienza sono direttamente gli allievi e le allieve delle terze della “Pacioli”.

“Al liceo di Follonica abbiamo potuto metterci alla prova eseguendo avvincenti esperimenti di fisica. Questo ci ha consentito di lavorare in prima persona e di sperimentare l’utilizzo di vari strumenti di misura. Il tutoraggio dei ragazzi più grandi ci ha fatto capire che lo studio teorico deve essere affiancato dallo studio pratico e che solo così si arricchiscono le conoscenze e si sviluppano le competenze”.

Esperienze in collaborazione con il liceo sono in programma, nella prossima primavera, anche per le classi seconde della “Pacioli”. In questo caso le attività si svolgeranno nel laboratorio di chimica.

Ancora dalla voce dei ragazzi e delle ragazze di terza: “E’ stato molto interessante e allo stesso tempo divertente, i ragazzi sono stati molto pazienti, gentili e coinvolgenti”

“L’esperimento che ho apprezzato di più è stato quello delle leve: nonostante le difficoltà che si potranno incontrare nello studio di questo argomento spero di poterlo affrontare presto perché mi ha colpito molto”

“Ho vissuto quella mattina per la prima volta, l’entrata che mi aspetterà per 5 anni ed ho capito, attraverso l’esperienza vissuta, i vari aspetti della mia materia preferita…le scienze”

“Sono stati tutti molto gentili, la professoressa di matematica e fisica del Liceo ci ha spiegato come funzionano le giornate di lezione quotidiane”