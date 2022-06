La Regione festeggia i suoi primi 52 anni

Firenze: A distanza di 52 anni da quelle prime elezioni che, il 7 e l'8 giugno del 1970 hanno sancito l'esordio delle Regioni attuando così pienamente il dettato della Costituzione, la Toscana si interroga su realtà e prospettive del regionalismo: "Prospettive del regionalismo con l'autonomia differenziata" è infatti il titolo del convegno promosso dalla presidenza della Regione che si terrà martedì 7 giugno, alle 16.30, a Palazzo Strozzi Sacrati, in piazza Duomo 10, a Firenze. All'incontro partecipa il ministro per gli affari regionali Mariastella Gelmini e sono previsti gli interventi di Eugenio Giani, presidente della Regione Toscana e di Vannino Chiti, presidente della Regione dal 1992 al 2000. Alle 18 verrà inaugurata la mostra "La festa della Regione Toscana 7/8 giugno anniversario del primo voto per le Regioni a statuto ordinario nel 1970". Seguirà un momento conviviale nel giardino delle rose al piano terra di Palazzo Strozzi Sacrati.