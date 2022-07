La rassegna “Torniella in Musica”

La manifestazione giunta alla X edizione prevede due concerti in Piazza Castellonei giorni 9 e 16 luglio



Roccastrada: Si rinnova anche per quest’anno l’appuntamento musicale estivo nella frazione di Torniella, giunto alla sua X° edizione e che offre un cartellone ricco di concerti che vedranno esibirsi giovani allievi e musicisti professionisti. Il campus “Torniella in Musica” è una manifestazione artistico-didattica che propone stage di perfezionamento strumentale, laboratori e concerti. Sulla scia del successo della precedenti edizioni “La Farandola”, associazione promotrice di questo evento fin dal 2013, con il patrocinio del Comune di Roccastrada e la collaborazione della proloco Piloni - Torniella, presenta anche per il 2022 un cartellone che affianca al tradizionale e amatissimo campus musicale, altri prestigiosi concerti.

In nove anni di attività il Campus ha ampliato il suo raggio di azione coinvolgendo maestri di chiara fama e collaborando con realtà artistiche e culturali già presenti sul territorio, dimostrando sensibilità nella valorizzazione tramite la cultura di tutte le potenzialità turistiche del territorio. Il programma “Torniella in Musica 2022”: La manifestazione di quest’anno intende dare spazio a quei ragazzi che nel 2013 hanno frequentato il campus e che ora si affacciano al mondo del professionismo anche grazie a quella preziosa esperienza maturata a Torniella da bambini, affiancandosi ad artisti più maturi.

Dal 5 al 10 luglio si terrà il primo laboratorio “Pianoflautando con brio” con i docenti Annamaria Salpietro e Iolanda Zignani che si concluderà con il primo concerto finale sabato 9 luglio.

Dal 12 al 17 luglio si terrà il secondo laboratorio “Musica Insieme “ a cura dei docenti Alessio Artoni, Marco Balduini, Cristina Biagini e Dora Ruggiero che si concluderà con il concerto finale sabato 16 luglio.

L’inizio dei concerti è fissato per le ore 21,30 in piazza Castello a Torniella. Per informazioni è possibile contattare l’associazione La Farandola e-mail: a.lafarandola@gmail.com oppure 331 2406612 (sms o whatsapp). L’edizione 2022 di “Torniella in Musica” si concluderà con una masterclass di interpretazione per chitarra e musica d’insieme ed un workshop di composizione ed arrangiamento musicale dal 27 al 30 agosto a cura dei docenti Giulio Tampalini e Daniele Fabio che chiuderanno con un concerto la sera del 27 agosto. Per informazioni sulla masterclass di chitarra contattare info@accademiadellachitarra.it oppure 339 3419799 (Whatsapp e sms). Il Campus musicale è ideato e promosso come ogni anno dall’associazione culturale La Farandola con il patrocinio del Comune di Roccastrada, la collaborazione della Pro Loco Piloni Torniella, della Soc. Filarmonica Banda di Torniella e il sostegno di BCC Banca Centro Toscana Umbria.