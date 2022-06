Alberese: Dopo il convincente debutto dello scorso anno, anche questa estate l’agriturismo biologico La Pulledraia ad Alberese presenta un variegato cartellone di spettacoli, dal titolo “La Pulledraia Festival. Musica e cabaret nel Parco della Maremma”.



Si tratta di ben 15 appuntamenti che si snoderanno per tutto il periodo estivo, da luglio a settembre: sul palco sotto i pini de La Pulledraia si alterneranno surreali monologhi teatrali e musica d’autore, stand up comedy e appassionati tributi ai grandi miti della canzone italiana. Un caleidoscopio di suoni, luci, parole e musica, realizzato con la collaborazione artistica ed organizzativa del Teatro Studio di Grosseto, di Alessandro Golini e Gloria Mazzi.

Dopo aver promosso nel 2021 il progetto Casa dei Pesci, quest’anno il festival è partner dell’associazione La Farfalla. La Farfalla sta ultimando gli arredi di Villa Elena Maria, che sarà la nuova sede dell’associazione, ma soprattutto una struttura sanitaria, di formazione e diffusione di cultura al servizio della cittadinanza e un centro di accoglienza dove i pazienti con gravi patologie che hanno necessità di cure presso l’ospedale di Grosseto potranno soggiornare in piccoli e accoglienti appartamenti, con la presenza dei propri familiari. Un progetto di grande civiltà giunto quasi al termine dei lavori, ma che ha ancora bisogno di una grande e concreta solidarietà per diventare operativo. Il festival destinerà una quota dell’incasso di tutti gli spettacoli all'associazione La Farfalla e al progetto Villa Elena Maria.

Ecco il programma de La Pulledraia Festival.



Apertura martedì 5 luglio con il concerto Mia Mimì, un omaggio a Mia Martini interpretato da Daniela Samperi (voce), Michele Santinelli (pianoforte) e Daniele Sgherri (voce narrante), martedì 12 musica d’autore con il travolgente Di tutto un Pop con Alessandro Golini (violino) e Paolo Batistini (chitarra), venerdì 15 irrompe il teatro comico con il monologo Storie bestiali di e con Francesco Burroni. Martedì 19 spazio alle più belle colonne sonore con lo spettacolo “Note da film con Morricone & Friends” di Stefano Indino (fisarmonica) e Luigi Maio (pianoforte). Venerdì 22 sarà la volta del comico Matteo Cesca con il monologo “È bravo ma non si applica”, martedì 26 ancora teatro comico con Cosimo Postiglione in “Lapsus in fabula”. Il mese di luglio si chiude venerdì 29 con il livornese Michele Crestacci in “Cabaret”. La programmazione del mese di agosto parte martedì 2 con “Anime salve”, super collaudato concerto-omaggio a Fabrizio De Andrè intepretato da Fausto Billi (voce), Paolo Batistini (chitarra) e Alessandro Golini (violino). Il martedì seguente, 9 agosto, nuovo omaggio ad un mito della canzone, Lucio Battisti, con Paolo Tenerini (voce e chitarra) e Daniele Sgherri (voce narrante) in “Grazie Lucio!”. Martedì 16 va in scena la leggenda vivente Vasco Rossi: a raccontarla con affetto ci sarà il chitarrista fiorentino Riccardo Mori, compagno di viaggio del “Blasco" in uno dei suoi storici tour ed interprete di "Su e giù dal palco con Vasco". Venerdì 19 torna il teatro comico, o, come si usa dire oggi, la stand up comedy, con Max Galligani in “Vita”. Martedì 23 agosto omaggio a Pino Daniele con il concerto “Terra mia” interpretato da Umberto Folleri (voce), Max Amazio (chitarra) e Aldo Milani (sax e flauto). Il mese di agosto si chiude martedì 30 con una produzione del Teatro Studio: lo spettacolo “La topastra”, riduzione teatrale da Stefano Benni, intepretato da Enrica Pistolesi (voce recitante) e Paolo Mari (chitarra), per la regia di Daniela Marretti. Due date anche a settembre: martedì 6 concerto-omaggio a Lucio Dalla, dal titolo "Dalla settima Luna", interpretato da Luna (voce), Dario Canal (voce) e Simone Sandrucci (chitarra); chiusura del festival martedì 13 con il divertentissimo spettacolo di teatro musicale "Tre donne intorno al cor…", con l’istrionico Fabio Cicaloni a raccontare alla sua maniera le donne di Dante.





Gli spettacoli avranno inizio alle 22. Biglietto di ingresso per il solo spettacolo 15€. Chi vorrà potrà prenotare anche la cena (a menu fisso, preparata con i prodotti bio dell’azienda, inizio alle 20) al prezzo complessivo di 35€.

Info e prenotazioni: tel/wa 348 712 0615.