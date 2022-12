La Provincia di Grosseto è la Casa dei Comuni

Grosseto: La fine dell’anno è sempre tempo di bilanci e il presidente della Provincia di Grosseto, Francesco Limatola, esprime soddisfazione per l’operato della SUA, la stazione unica appaltante, attraverso la quale sono state espletate e avviate dall’amministrazione provinciale per i Comuni aderenti, tutte le gare previste, rispettando l’importante scadenza indicata dal PNRR del 31 dicembre.



“La Provincia di Grosseto sta interpretando appieno il suo ruolo di Casa dei Comuni – commenta il presidente Francesco Limatola – anche in un settore vitale e determinante per i territori come quello della partecipazione ai bandi del PNRR, per i quali i Comuni non capoluogo, hanno l’obbligo per legge di non procedere autonomamente alla presentazione dei progetti. La Provincia di Grosseto, con la stazione unica appaltante, fornisce questo importante servizio garantendo assistenza tecnica qualificata e rispetto delle scadenze. Ringraziamo pertanto gli uffici per l’ottimo lavoro svolto, non solo sui progetti presentati dai Comuni ma anche sui sette progetti di edilizia scolastica presentati dalla Provincia stessa, che sono stati ammessi a finanziamento sul PNRR e di cui beneficeranno le nostre comunità.”

La SUA è stata istituita presso la Provincia di Grosseto al fine di curare in ambito provinciale, per conto degli enti aderenti, l’aggiudicazione di contratti pubblici per la realizzazione di lavori, la prestazione di servizi e l’acquisizione di forniture, assicurando “la trasparenza, la regolarità e l’economicità della gestione dei contratti pubblici e prevenendo il rischio di infiltrazione mafiose”.

Nel corso dell’anno 2022 hanno aderito alla SUA provinciale i comuni di Campagnatico, Capalbio, Castiglione della Pescaia, Follonica, Gavorrano e Scansano, che hanno potuto così rispettare quanto stabilito dalla legge 108/2021 “Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza” che impone l'obbligo per i Comuni non capoluogo di Provincia, sugli investimenti pubblici finanziati con risorse del PNRR e del PNC, di non procedere autonomamente, ma attraverso le Unioni dei Comuni, le Province, le Città metropolitane e i Comuni capoluogo di Provincia. Per tutti i Comuni aderenti la Sua della Provincia di Grosseto ha espletato e avviato tutte le gare oggetto di convenzione, nel rispetto del termine del 31 dicembre 2022, previsto dal PNRR.