Finanza La Provincia di Grosseto cerca sette collaboratori tecnici 9 ottobre 2022

9 ottobre 2022 135

135

Redazione Grosseto: La Provincia di Grosseto tramite concorso pubblico per titoli ed esami assume a tempo indeterminato sette collaboratori tecnici categoria B3 da impiegare presso l’area tecnica. Di questi sette posti, due sono prioritariamente riservati a volontari delle forze armate.

“Questo bando è molto importante per la manutenzione dei 1800 chilometri di strade provinciali. – afferma Francesco Limatola, presidente della Provincia di Grosseto - Abbiamo ereditato una situazione difficile, e come avevamo annunciato, diventa indispensabile procedere con l’assunzione di sette nuovi cantonieri che andranno ad incrementare l’attuale organico. Parallelamente stiamo investendo sul rinnovamento del parco macchine con l’acquisto di mezzi moderni e performanti”. Sono ammessi al concorso candidati senza distinzione di genere, in possesso del diploma di scuola secondaria di primo grado integrato da diploma di qualifica professionale, eventualmente accompagnato da particolari titoli abilitativi (operatore edile, meccanico, elettrico, elettronico, termoidraulico, operatore alla riparazione dei veicoli a motore, operatore agricolo etc. La domanda di partecipazione deve essere inviata entro e non oltre il 3 novembre 2022 esclusivamente tramite casella di Posta Elettronica Certificata (PEC) al seguente indirizzo ufficiale della Provincia di Grosseto: provincia.grosseto@postacert.toscana.it Sull'oggetto del messaggio di posta certificata dovranno essere riportati cognome e nome e la descrizione della procedura selettiva alla quale si intende partecipare. Il bando integrale e la relativa documentazione sono consultabili al seguente link: http://www.provincia.grosseto.it/index.php?id=40&no_cache=1&tx_ttnews%5Btt_news%5D=434128&tx_ttnews%5BbackPid%5D=30

Seguici





annuncio annuncio annuncio Caricamento ... Potrebbe interessarti anche...

Finanza La Provincia di Grosseto cerca sette collaboratori tecnici La Provincia di Grosseto cerca sette collaboratori tecnici 2022-10-09T10:45:00+02:00 325 it Opportunità di lavoro a tempo indeterminato alla Provincia di Grosseto per sette collaboratori tecnici Opportunità di lavoro a tempo indeterminato alla Provincia di Grosseto per sette collaboratori tecnici PT2M /media/images/provincia.jpg /media/images/thumbs/x600-provincia.jpg Maremma News Grosseto, Sun, 09 Oct 2022 10:45:00 GMT