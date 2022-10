La prima giornata del "Castiglione della Pescaia Air Show" chiude con i fuochi a mare

Castiglione della Pescaia: Prende il via domani, sabato 8 ottobre, il “Castiglione della Pescaia Air Show”, l’appuntamento clou che sancirà sia la chiusura della seconda parte delle Giornate europee dello sport organizzate dal Comune costiero giunte quest’anno alla settima edizione.



Già dal mattino e per tutto il fine settimana piazza Garibaldi ospiterà il "Villaggio azzurro", dove sarà presente un simulatore di volo, ma anche stand di oggettistica, artigianato locale e hobbistica a tema aeronautica. Nell’adiacente sala consiliare di via Cesare Battisti domenica sarà allestita dalla sezione dell'Unuci (ufficiali in congedo) di Lucca, che da diversi anni organizzano eventi letterari dalla saggistica d'attualità a quella storica, una mostra fotografica intitolata "Le Trasvolate Atlantiche 1930-1933" con foto d'epoca e prime pagine di giornali ed alle 14.00 di domenica saranno presentati due libri di storia dal titolo "Le comunicazioni radio nella Crociera Aerea del Decennale e "Il contributo della Regia Marina alla Crociera del Decennale" con l’intervento dell'autore Fabrizio Chiaramonte e dell'editore Gherardo Lazzeri.

Nel pomeriggio, dalle ore 15:30 alle 17:30 si potranno ammirare le prove degli aerei che si esibiranno durante la prima edizione del “Castiglione della Pescaia Air Show”. Lo spettacolo sarà aperto dagli aerei dell’Aeroclub Ali Maremma e a seguire quelli dell’Ah 139 15° Stormo, del 4° Stormo, della Guardia di Finanza Aw 169 e gli Eurofighter che precederanno le esibizioni dei Blue Voltige, del Sukhoi 31, degli equipaggi della Guardia di Finanza Roan, dei Wing Walkers, dei Cap 231 e alle ore 17:00 sarà la volta delle Frecce Tricolori.





La prima giornata del “Castiglione della Pescaia Air Show” ha in programma anche nella serata, a partire dalle 22:30 dallo spettacolo dei “Fuochi a mare” che potranno essere ammirati sia dai lungomare, che dalla parte alta del borgo medioevale della cittadina balneare.