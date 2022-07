La prima Big Bench arriva in Maremma

Ammirare la campagna maremmana, le colline a perdita d’occhio fino al Monte Amiata, dall’alto della Panchina Gigante.



Saturnia: Con l’installazione all’interno della proprietà della prima Big Bench in provincia di Grosseto, La Maliosa entra a far parte a pieno titolo del “Big Bench community project”. Il progetto, che nasce da un’idea del designer americano Chris Bangle, ha come obiettivo quello di valorizzare le eccellenze e la natura dei territori, dando un contributo al turismo e offrendo la possibilità di uno sguardo nuovo sulla natura.

La Big Bench installata a La Maliosa è la prima nel territorio grossetano e consentirà a chi ama la natura di scoprire con una nuova prospettiva il panorama mozzafiato delle colline maremmane.

Il colore scelto è l’arancione, colore che esprime entusiasmo, armonia interiore, pace dei sensi e fantasia. È anche l’orange del vino naturale prodotto in azienda, del sole che tramonta, ma anche di quello che sorge. Alba e Tramonto sulle colline maremmane sono parte integrante dell’esperienza che si può vivere dall’alto della Big Bench.

“La Maliosa nasce come progetto di valorizzazione, rispetto dell’ambiente e della sua bellezza - commenta Antonella Manuli, fondatrice di Fattoria La Maliosa -, sia per quanto riguarda la produzione agricola, sia nelle proposte turistiche. La #bigbench e l’ingresso nella community è quindi una naturale evoluzione del nostro progetto, che vuole coinvolgere gli ospiti in percorsi di scoperta e di conoscenza del territorio maremmano e delle sue produzioni agricole”.

La Big Bench di Fattoria La Maliosa regala al visitatore una pausa nella bellezza della natura. Una pausa che assapora, ritornando un po’ bambino e scoprendo un modo nuovo di osservare la natura. La panchina gigante si integra perfettamente nel paesaggio de La Maliosa, valorizzandolo e aggiungendo un nuovo tassello al progetto di Land Art che Antonella Manuli ha già avviato in azienda con l’installazione delle StarsBOX e dello Skydeck.

Il 30 luglio Fattoria La Maliosa festeggerà l’arrivo della Big Bench, a partire dalle ore 16.00, con un Grand Opening e una degustazione dei propri vini naturali.





Il 5 agosto poi #Calicidistelle si svolgerà nei pressi della Big Bench, la panchina gigante appena installata. Un luogo magico dal quale godere di una vista, dall’alto della panchina, sulle colline circostanti degustando i vini naturali di Fattoria La Maliosa e i prodotti del territorio, in attesa del calare della notte.



Il 10 agosto, notte di San Lorenzo, si ripete l’appuntamento con #Calicidistelle, questa volta in un altro suggestivo luogo dell’azienda agricola maremmana. L’appuntamento è sullo Skydeck panoramico tra le vigne di Monte Cavallo. Da questa grande table d’orientation, che permette di identificare i paesaggi più belli della Maremma Toscana, fino all’Isola del Giglio, a Pitigliano, al Monte Amiata e all’Argentario, si aspetterà la pioggia di stelle cadenti. Sempre in compagnia di una degustazione con i vini naturali e le prelibatezze locali.

Per tutte le informazioni e per prenotare chiamare il numero +393271860416, oppure scrivere a info@fattorialamaliosa.it.