La partecipazione del Flag Costa d’Argento a Gustatus 2022

A conclusione della manifestazione Gustatus svoltasi lo scorso fine settimana ad Orbetello, il Flag Costa d’Argento fa un bilancio della sua partecipazione all’evento.



Monte Argentario: “Il Flag Costa d’Argento tra progetti realizzati e la prossima programmazione Feampa” è il titolo del programma degli interventi che hanno caratterizzato la partecipazione alla manifestazione lagunare del gruppo di azione costiera che opera sui Comuni di Monte Argentario, Orbetello, Capalbio e Isola del Giglio nel settore della pesca e dell’acquacoltura.

Soddisfatti gli organizzatori per i quali la presenza a Gustatus 2022 è stata l’occasione per divulgare le opportunità del nuovo Programma Operativo Nazionale FEAMPA 2021/2027 alle imprese della pesca e acquacoltura del territorio della Costa d’Argento, con particolare focus sulla transizione del FEAMP al nuovo FEAMPA ed il ruolo del Flag Costa d’Argento attraverso seminari e tavole rotonde.

Oltre allo stand istituzionale, il Flag Costa d’Argento ha condotto una serie di incontri aperti al pubblico con la presenza delle istituzioni locali e regionali, hanno infatti partecipato rappresentanti della Regione Toscana, in particolare la segreteria dell’Assessore Saccardi ed il dott. Gianni Guarnieri che ha esposto le attività finanziabili con la nuova programmazione Feampa. Nella tavola rotonda con le imprese di pesca e acquacoltura e gli stakeholders della Costa d’Argento è stato presentato da parte di Acca Industries il prototipo per l’efficientamento energetico dei pescherecci; l’Università di Siena e il Polo Universitario di Grosseto hanno curato e proposto esposizioni sull’ecologia del mare e progetti di economia circolare come “Omnialgae” per il riutilizzo delle alghe della Laguna di Orbetello; realizzata anche un’esposizione sulle certificazioni di sostenibilità nell’ambito della pesca e dell’acquacoltura, essendo presenti sul territorio alcune imprese dotate di questa certificazione.

Infine, lo staff del Flag Costa d’Argento rivolge i ringraziamenti al Comune di Monte Argentario nella persona del suo vice sindaco Erasmo Quondam Vincenzo, che in qualità di presidente del Flag ha dato il via ai lavori, al Comune di Orbetello con l’assessore Maddalena Ottali, membro del direttivo del Flag, e all’assessore e senatore Roberto Berardi che è intervenuto su alcuni temi legati alla laguna.