"La Pace" nell'adattamento del Teatro Studio a Torre di Collelungo

Mercoledì 10 agosto - ore 17:30 presso Torre di Collelungo, nella splendida cornice del Parco Regionale della Maremma.

Grosseto: ‘La Pace’, nel libero adattamento della commedia di Aristofane del regista Mario Fraschetti, adattata in chiave site-specific nella splendida cornice del Parco della Maremma e precisamente intorno alle mura della Torre di Collelungo, rilegge ed interpreta l’opera, portata in scena nel 421 a.C., nella quale Aristofane, con passione e fantasia, insegue la pace per la città Atene, a quel tempo dilaniata della guerra.

La messa in scena della compagnia teatrale grossetana, carica di verve e ritmicità, offre una recitazione grottesca e caricaturale, grazie alla quale si metterà in luce appieno la tensione satirica, greve ed esilarante, propria della Commedia Antica, dando così vita ad uno spettacolo dalla comicità irresistibile. Gli attori, che spaziano in ruoli differenti, tutti estremi nei loro rudimentali tratti psicologici, attraverso la forza evocativa degli stereotipi metteranno in scena un dialogo costante con gli spettatori, in una comunicazione diretta ed intensa tra interprete e pubblico.

INTERPRETI: Enrica Pistolesi, Daniela Marretti, Luca Pierini e Mirio Tozzini.

ADATTAMENTO DEL TESTO E REGIA: Mario Fraschetti





"Il tratto che immediatamente colpisce del teatro di Aristofane è la sua politicità, la passione con cui vengono investiti i problemi della città di Atene, nel momento in cui essa attraversa la grande crisi della guerra, avviandosi irrimediabilmente verso la distruzione (...)

Nel regime del suo tempo - la democrazia di Tucidide - Aristofane vede il trionfo della disonestà e dei gretti interessi personali, l'usurpazione delle risorse del popolo, la strumentalizzazione della sua miseria e della sua ingenuità, la vessazione, la mistificazione, il militarismo, la depravazione morale, la stortura intellettuale (...) e nella guerra un cancro sociale che paralizza l'individuo e chiede semplicemente di essere rimosso."

Oggi come allora, certi meccanismi rimangono inalterati: la vigliaccheria e l'arroganza di chi governa, la disattenzione, l'ingenuità e il qualunquismo del popolo, la guerra che impera, divide e annienta per difendere il potere e l'interesse di pochi; oggi come allora, il teatro deve comunicare col proprio tempo.

La messa in scena del Teatro Studio, carica di verve e ben ritmata, declina verso una recitazione grottesca e caricaturale, cogliendo la tensione satirica, greve ed esilarante, propria della Commedia Antica , per uno spettacolo dalla comicità irresistibile.

Gli attori spaziano in ruoli differenti, tutti estremi nei loro rudimentali tratti psicologici, così come nella mimica e nell'interpretazione, al fine di offrire, con la forza evocativa degli stereotipi , più "specchi in cui riflettersi", richiamando lo spettatore - come lo stesso Aristofane insegna - costantemente in causa, attraverso un dialogo molto diretto, tra attori e spettatori.