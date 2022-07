Nuovo appuntamento con "Le Voci della Storia" a Manciano

Manciano: "La notte della luna...e della guerra..." si terrà il 13 luglio alle ore 21.00 in piazza Magenta, nell'ambito della Rassegna ideata e diretta da Massimo Cardosa, "Le Voci della Storia". Giunta alla sua IV edizione, la Rassegna "Le Voci della Storia", anima i territori del Comune di Manciano attraverso cicli di conferenze, archeologiche e storiche, visite archeologiche animate da performances teatrali, conferenze-spettacolo, in cui storia, archeologia, letteratura, così come i linguaggi espositivi, immagini, video, teatro, lettura interagiscono, per suggerire emozioni, suscitare ricordi e soprattutto ricostruire e fornire spaccati di storia generale e del territorio ad un pubblico via via sempre più attento e numeroso.

In questa occasione il direttore dei Musei Civici di Manciano e Saturnia Massimo Cardosa e la Dottoressa Francesca Lotti, affronteranno, sotto la luce della notte più luminosa dell'anno, storie di soldati e battaglie nel territorio di Manciano dalla Preistoria al Rinascimento, intervallando le proprie esposizioni, una storico-archeologica, l'altra letteraria, ad interventi di lettura curati dal Teatro Studio (in scena Enrica Pistolesi, Luca Pierini, Mirio Tozzini, Daniela Marretti). Il finale della serata richiamerà un brano tratto dall'adattamento teatrale de La Pace di Aristofane, curato dal regista Mario Fraschetti.