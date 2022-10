“La notte del 12”: un giallo da non perdere al Cinema Stella

Grosseto: Il film del fine settimana, in programma da giovedì 27 ottobre fino a martedì 1° novembre, al Cinema Stella è un giallo francese. Dichiarato uno dei migliori film del 2022, “La notte del 12” di Dominik Moll, ruota attorno ad un caso di omicidio. L’investigatore Yohan, di recente giunto a Grenoble come capo della polizia giudiziaria deve indagare sull’uccisione di Clara. . Nonostante le accurate indagini e gli estenuanti interrogatori, l'uomo non riesce a risolvere il caso e a trovare l'assassino. È così che l'omicidio di Clara diventa una vera e propria ossessione per Yohan, intenzionato a capire a tutti i costi chi sia l'assassino della giovane e chiudere il caso.



Insieme al collega Marceau, l'investigatore individua diversi sospettati, per lo più conoscenti della ragazza, ma le ricerche porteranno a galla anche molti dei segreti di quello che appare al di fuori come un paesino tranquillo, cosa che farà sorgere in Yohan altri dubbi su chi possa essere il colpevole. L'investigatore, però, è certo di un unico dato: il femminicidio è avvenuto la notte del 12.

Ingresso: 7 euro - Proiezioni: ore 17 e 21.15