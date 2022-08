La Notte Bianca a Santa Fiora, musica, cibo e spettacoli

Mercoledì 17 agosto nel centro storico del borgo amiatino, a partire dalle ore 18



Santa Fiora: Dopo l’enorme successo delle scorse edizioni, mercoledì 17 agosto, a partire dalle ore 18, torna a Santa Fiora la Notte Bianca, con spettacoli, giochi e animazione per bambini. E fino a tarda notte la musica dal vivo e il buon cibo, con i ristoranti che organizzano cene a tema, i negozi e i bar aperti.





Quest’anno ad animare la Notte Bianca ci sarà la compagnia Mantica con il suggestivo “Luna Park Vintage”. Musica dal vivo e DJset con The Lorean. La Notte Bianca è organizzata dal Comune con la collaborazione della pro loco di Santa Fiora, di altre associazioni del territorio e del centro commerciale naturale. “È un’estate da incorniciare per Santa Fiora con eventi culturali di livello che hanno animato il borgo garantendo un’offerta ampia, variegata e di qualità per residenti e turisti. – afferma il sindaco Federico Balocchi – Il mese di agosto prosegue, come è tradizione, con tante belle feste tra le quali siamo felici di annunciare il ritorno della Notte Bianca, un evento di carattere aggregativo che ha sempre riscosso una bella partecipazione. Dopo anni di stop legati alla pandemia torniamo dunque a far conoscere e apprezzare il lato festoso e divertente del nostro paese e della nostra gente”.

“Ringraziamo tutte le altre associazioni che sono fondamentali per organizzare un cartellone estivo degli eventi così ricco e complesso. - aggiunge Azzurra Radicchi, vicesindaco e assessore comunale con deleghe al Turismo e alla Promozione del territorio –Un grazie speciale per La Notte Bianca va alla pro loco di Santa Fiora, ai ristoratori e ai negozianti del Centro Commerciale Naturale che tenendo le loro attività aperte fino a tarda notte sono un elemento indispensabile per la riuscita dell’evento, in un lavoro di squadra con il Comune e le associazioni del territorio”.

(foto di repertorio)