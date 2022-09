Cultura & spettacolo La mostra “Quadri di miniera” di Valerio Radi in sala consiliare 2 settembre 2022

Scarlino: Sabato 3 settembre alle ore 18 è in programma l’inaugurazione della mostra fotografica “Quadri di miniera” di Valerio Radi. L’esposizione sarà in sala consiliare (piazza Garibaldi, Scarlino) fino a domenica 11 settembre: l’apertura è prevista dalle 17.30 alle 20 e l’ingresso è gratuito. L’evento ha il patrocinio del Comune di Scarlino e del Parco nazionale delle Colline Metallifere: le foto di Radi raccontano la storia mineraria locale. Le immagini raffigurano dei quadri viventi che parlano degli anni in cui il lavoro in miniera caratterizzava la vita di molti maremmani: l’autore è riuscito a cogliere situazioni reali nei siti minerari del Parco e a far rivivere agli interpreti quei momenti, suscitando anche ricordi del passato e invogliando le persone a scoprire quei luoghi che hanno fatto la storia del territorio.

