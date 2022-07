La mostra mercato di dischi, fumetti, Subbuteo e figurine Aurelia Antica

Gli stand in galleria da venerdì 22 a domenica 24 luglio. Le novità: il torneo di Subbuteo e i cosplayer



Grosseto: Dopo il grande successo ottenuto a maggio, al centro commerciale Aurelia Antica di Grosseto torna la mostra mercato di dischi, cd, fumetti, Subbuteo e figurine, in collaborazione con l'associazione culturale Fumetti e dintorni. Una manifestazione che richiama tanti collezionisti e appassionati. E l'edizione estiva 2022 propone molte novità: «La principale – annunciano gli organizzatori e la direttrice di Aurelia Antica Shopping Center, Laura Mennilli – è prevista per venerdì 22 luglio, dalle 16 alle 19.30. Il gruppo “Subbuteo Grosseto 2018” organizza in galleria il 1° Trofeo “Città di Grosseto”, un torneo tra quattro squadre in rappresentanza delle quattro circoscrizioni di Grosseto: Barbanella, Centro, Gorarella e Pace.





Avremo maglie diverse per ogni squadra, campi da gioco numerati e un tabellone con i punteggi delle partite in tempo reale, in modo che chiunque possa seguire le partite in ogni momento. Le squadre si incontreranno prima tra di loro, poi giocheranno le semifinali e la finale. Alle premiazioni sarà presente l'assessore allo Sport e vicesindaco del Comune di Grosseto, Fabrizio Rossi. Oltre ai tavoli necessari per il torneo, ce ne sarà anche uno a disposizione di chi vorrà provare a giocare un po', con tutto il materiale». E le sorprese non finiscono qui: sabato 23 e domenica 24 luglio ad animare la galleria ci saranno anche i cosplayer dei più celebri personaggi. Senza dimenticare il punto di forza della fiera mercato: musica, fumetti e giochi

. «Questa volta – confermano da Fumetti e dintorni – la proposta sarà ancor più ricca. Ci saranno stand con giocattoli e manga, oltre ai tradizionali dischi e cd, dove trovare tutta la buona musica che si sta cercando: dai Pink Floyd ai Beatles, fino ai Rolling Stones, passando per i cantautori stranieri e italiani, le sigle di film, cartoni animati e pubblicità. Anche il reparto fumetti sarà fornitissimo, con i più celebri personaggi: Diabolik, Zagor, l'Uomo Ragno, Kriminal, Tex e tantissimi altri, da collezione o recenti. Insomma, gli appassionati avranno tre giorni per tuffarsi nel loro mondo. Sarà possibile anche portare i propri dischi e fumetti per venderli o farli valutare dagli esperti». Per informazioni: www.fumettiedintorni.it; 348 4410579 – 338 7390387.