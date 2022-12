La media di via Gorizia accompagna gli studenti nella scelta della scuola superiore

Un pomeriggio orientativo per aiutare i ragazzi e le ragazze di terza media nella difficile scelta della scuola secondaria di secondo grado



Follonica: Una scuola che accoglie, che forma con attenzione e con professionalità. E che segue da vicino i propri ragazzi e le proprie ragazze nelle scelte per il futuro. Come la scelta della scuola superiore. E la scuola media “Pacioli” di via Gorizia (Istituto comprensivo Follonica1) che nei giorni scorsi ha organizzato un pomeriggio di orientamento per gli alunni delle classi seconde e terze in cui è stata presentata l'offerta formativa degli Istituti secondari di secondo grado del territorio.

L'iniziativa si è svolta nella sede della media “Pacioli” ed è stata promossa e curata dalle docenti Mariolina Bianchi e Monica Baglioni.

“È stata una importante occasione – spiegano le due insegnanti – per aiutare i nostri allievi e le nostre allieve a entrare in contatto con le realtà degli Istituti secondari di secondo grado. La scelta della scuola superiore è certamente importante, ma allo stesso tempo difficile. Abbiamo voluto accompagnarli in questo percorso di scelta. I ragazzi e le ragazze hanno partecipato con grande interesse alle varie attività”.

Gli istituti che in occasione del pomeriggio orientativo hanno presentato la loro offerta sono: Isis Follonica, Istituto “Lotti” di Massa Marittima, Istituto “Manetti – Porciatti” di Grosseto, “Fossombroni” di Grosseto, “Leopoldo II di Lorena” di Grosseto, i Licei “Alberti” di Grosseto.

“Ringraziamo tutti gli Istituti superiori – concludono le due docenti – la disponibilità dimostrata”.