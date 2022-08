“La Maremma per il Mediterraneo” a Roccatederighi la premiazione

L’evento è promosso dalla Trattoria Il Corso in collaborazione con Pro Loco e Ampeleia. Vincitori del Premio Gianni Bonini, Simone e Luigi Rafanelli. Madrina della serata Stefania Craxi.



Roccatederighi: Questa sera 21 agosto ore 20:00 prima edizione del Premio “La Maremma per il Mediterraneo”, promosso dalla Trattoria Il Corso di Roccatederighi, specializzata in enogastronomia a Km0, in collaborazione con la Pro Loco e con Ampeleia, storico produttore biodinamico di vini.

Scopo del Premio è onorare le personalità che si sono spese per valorizzare il legame che unisce la Maremma al Mediterraneo. Questa prima edizione vedrà assegnare il riconoscimento a Gianni Bonini, manager dell’energia con la passione per la geopolitica, e a Simona e Luigi Rafanelli, figlia e padre, figure ormai storiche del Museo archeologico di Vetulonia, la cui ultima esposizione capolavoro è in corso sull’arce etrusca di Isidoro Falchi.

Madrina della serata, affiancata da un comitato d’onore di donne e uomini che hanno concretamente lavorato per affermare l’identità marittima della Maremma, sarà il Senatore Stefania Craxi. Il Tazebao seguirà questa edizione come media partner.