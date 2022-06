La Maremma al voto, affluenza in calo

Grosseto: La Maremma ha votato per il rinnovo di sindaco e consiglio comunale a Campagnatico, Manciano e Pitigliano. L'affluenza alle urne è stata in calo rispetto alla precedente tornata elettorale.



A Campagnatico ha votato il 68,77% degli aventi diritto (precedente consultazione 70,60%)

A Manciano ha votato il 67,70% degli aventi diritto (precedente consultazione 69,21%)

A Pitigliano ha votato il 67,90% degli aventi diritto (precedente consultazione 70,66%)

Ricordiamo che le operazioni di scrutinio delle schede delle amministrative inizieranno oggi, lunedì 13 giugno, alle 14:00.

Scarsa, anzi scarsissima, l’affluenza per il voto ai cinque referendum in tutta la Maremma. La percentuale dei votanti alle 23:00, orario di chiusura dei seggi, si ferma al 17%. Per i referendum sulla Giustizia e sull'abolizione della legge Severino è un flop, nulla di fatto, non raggiungono il quorum.