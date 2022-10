“La mafia spiegata a mia figlia” al Museo di Storia Naturale

L’Assessore alla Cultura Luca Agresti presenta il nuovo libro di Edoardo Marzocchi



Grosseto: Sarà presentato a Grosseto sabato 15 ottobre alle 17.30, al Museo di Storia Naturale della Maremma, il nuovo libro di Edoardo Marzocchi dal titolo La mafia spiegata a mia figlia (Armando Editore), alla presenza dell’Assessore alla Cultura del Comune di Grosseto Luca Agresti e del Presidente della Fondazione Grosseto Cultura Giovanni Tombari. (nella foto)





Ufficiale superiore della Guardia di Finanza, originario di Grosseto e da molti anni in servizio alla Direzione Investigativa Antimafia di Firenze, Edoardo Marzocchi ha voluto affrontare il tema della lotta alla mafia, e più in generale dell’educazione alla legalità, attraverso un dialogo con la figlia maggiore. A metà tra il romanzo e il saggio, il libro racconta storie autentiche di coraggio e sacrificio, eroismo e pentimento, ma anche episodi della quotidianità, dove alcuni comportamenti non sembrano così lontani da quelli mafiosi e dove una mafia silenziosa non deve farci illudere che sia scomparsa.

Marzocchi ha già scritto altri libri, tra cui due saggi sulla Maremma insieme al padre Rossano, giornalista grossetano, e non ultimo il romanzo Dove tutto finisce (2016), vincitore del “Fiorino d’Argento” al Premio Firenze. La mafia spiegata a mia figlia, che vanta la prefazione del Direttore della DIA Maurizio Vallone, sarà dunque presentato a Grosseto sabato 15 ottobre alle 17.30, nella Sala Conferenze del Museo di Storia Naturale della Maremma. La giornalista Francesca Gori dialogherà con l’autore e l’attrice Eleonora Guelfi leggerà alcuni passi del libro. Ad arricchire ulteriormente le letture, l’accompagnamento musicale di Lucia Casini e Riccardo Cipriani. L’ingresso è libero.