Follonica: La lega Navale Italiana di Follonica ha rinnovato i suoi organi sociali per il triennio 2023-25 nell'assemblea elettiva del 15 ottobre.

La LNI di Follonica è nota perlopiù per i suoi gruppi sportivi,vela e sub, che tanto hanno dato alla città sia come risultati sportivi con i propri atleti ma anche come ritorno di immagine e come motore turistico per le innumerevoli manifestazioni e attività organizzate in oltre 50 anni di vita. Ma la Lega Navale è anche altro citando solo le molte attività sociali, didattiche e ambientali, basti ricordare la gestione degli acquari comunali in v.Zara e la giornata di pulizia del mare che nel 2022 si svolgerà sabato prossimo, 22 ottobre.

Numerosi soci hanno partecipato all'assemblea, segno di vitalità e prospettive per il futuro.

Al termine degli scrutini gli organigrammi della Sezione per il prossimo triennio risultano così: