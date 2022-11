La grossetana Irene Mariotti convocata per i Mondiali di beach tennis

Tesserata col Circolo Tennis Grosseto volerà in Brasile con la Nazionale



Grosseto: C'è anche la grossetana Irene Mariotti nei convocati per i Mondiali di beach tennis che si terranno dall'8 al 13 novembre in Brasile, a Praia da Copacabana a Rio de Janeiro.

La Beach Tennis World Cup 2022 (precedentemente nota come Beach Tennis World Team Championship) è una competizione mista in cui 16 nazioni competono l'una contro l'altra come una squadra ed è uno dei cinque principali eventi ITF e per il 2022 vedrà la partecipazione delle seguenti nazionali: Brasile, Cile, Curacao, Francia, Germania, Italia, Giappone, Latvia, Portogallo, Polonia, Porto Rico, Sud Africa, Spagna, Tailandia, Usa e Venezuela.

Ogni squadra è composta da due uomini e due donne con incontri che saranno composti da un doppio maschile, un doppio femminile e un doppio misto.

Questi sono i nomi dei giocatori della Nazionale maggiore su cui potrà contare la Bonadonna: Giulia Gasparri, Ninny Valentini, Sofia Cimatti, Michele Cappelletti, Mattia Spoto e Doriano Beccaccioli.

Per la nazionale giovanile, il coach Michele Folegatti ha scelto: Irene Mariotti, Elena Francesconi, Giulia Renzi, Luca Andreolini, Edoardo Ponti e Peter Campedelli.





Le nazioni partecipanti alla competizione Junior saranno: Brasile, Cile, Francia, Germania, Italia, Polonia, Spagna e Venezuela. L'Italia cercherà di difendere il proprio titolo, ma il Brasile sarà desideroso di vendetta dopo essere stato battuto al palo nella finale dell'anno scorso, con l'Italia che ha vinto il doppio misto decidendo la partita al tie break.