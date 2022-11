La Grande Boxe targata Rosanna Conti Cavini a Manciano

Manciano: Non si è ancora spenta l’eco del successo della manifestazione di Scandicci che ha portato enorme soddisfazione nella Organizzazione Rosanna Conti Cavini che in casa maremmana è già pronta la macchina per la riunione di pugilato (l’ultima di questo anno sul taccuino della “dama bionda” del pugilato) in calendario l’11 dicembre (inizio alle 16,30) nel caratteristico centro collinare di Manciano sul ring del Palasport di via Paride Pascucci. L’evento sarà presentato ufficialmente sabato 10 alle 17 nella sala consiliare alla presenza delle autorità cittadine con il sindaco Mirco Morini, l’assessore al turismo Andrea Caccialupi ed il delegato allo sport Roberto Bulgarini. La manifestazione è allestita dalla promoter internazionale Rosanna Conti Cavini in collaborazione con la Società Pugilistica Grossetana “Umberto Cavini” del presidente Fabrizio Corsini e la compartecipazione dell’Amministrazione comunale mancianese. Il momento clou della riunione è rappresentato dal match per il titolo del Campionato European Ubo dei pesi massimi che vedrà impegnati sul ring mancianese il fiorentino, campione italiano, Eduardo Giustini (manager Monia Cavini) ed il maltese Brandon Borg. La riunione di Manciano, però, assume un valore particolare perché verrà disputata l’ottava edizione del “Memorial Umberto Cavini” che sarà articolato in otto match, a livello interregionale, tra giovani in rappresentanza della Toscana e della Campania. Nella compagine toscana saranno impegnati i ragazzi della “Pugilistica Grossetana Umberto Cavini” allenati da un tecnico di qualità come Simone Giorgetti, attuale campione del Mediterraneo Ibf. Saliranno sul ring i giovani Gregorio Tambelli, Matteo Spaventi, Dylan Franzoso, Thomas Cambareri, Lorenzo Duranti, Tommaso Samà. La riunione sarà ripresa e trasmessa su Ms Channel Sky 814 e sui canali ufficiali social Fighters Life. L’evento sara’ presentata dal ring announcer Valerio Lamanna



Ad aprire il pomeriggio pugilistico le ragazze dell’ happy time di manciano si esibiranno in una performance di Fit Kid

“Sport e intrattenimento è il concept con cui ospitiamo il campionato europeo di pugilato. Per noi è un onore essere stati coinvolti nella grande organizzazione della promoter Internazionale Rosanna Conti Cavini ,dalla società pugilistica grossetana per l’ottavo memorial di Umberto Cavini”. Queste le parole dell’assessore al Turismo del Comune di Manciano Andrea Caccialupi. “È la prima volta che il nostro palazzetto dello sport – continua Caccialupi - ospita un evento di grande importanza: un ring di livello europeo in cui si sfideranno pesi massimi in 10 round. Un format del genere saprà dare risalto al nostro territorio e coinvolgerà anche le società sportive locali: questo per noi è l’obiettivo da raggiungere insieme a tanti altri progetti su cui stiamo lavorando per il futuro”.

“In questi anni come assessore allo Sport – spiega il consigliere delegato allo Sport Roberto Bulgarini – abbiamo lavorato per dare un’ampia offerta al territorio. Abbiamo cercato di contraddistinguerci, variare l’offerta, dare spazio a tutte le associazioni sportive e allo stesso tempo abbiamo dato ai cittadini l’opportunità di scegliere. Questo assessorato guarda a tutti gli sport e questo è un nuovo grande evento dallo scopo benefico”.

“In un momento storico del genere caratterizzato da incertezza e crisi economica – afferma il sindaco di Manciano, Mirco Morini – gli eventi di qualità sono i benvenuti per ridare slancio economico al territorio e fiducia ai cittadini e alle imprese. Con questa iniziativa sportiva vogliamo andare oltre i confini provinciali: l’attrattività del ring, il suggestivo mondo degli incontri faranno di Manciano una tappa obbligata per un weekend per appassionati e curiosi. Ma non solo: l’incasso sarà devoluto alla Misericordia di Manciano affinché questa realtà, di fondamentale importanza per noi, a servizio della comunità, possa continuare a sostenere la propria attività in un momento così particolare e difficile sotto agli occhi di tutti”.