La Gran Loggia d’Italia Rito Scozzese dona generi alimentari a famiglie grossetane

Grosseto: Come è loro tradizione i Fratelli e le Sorelle grossetani della Gran Loggia d’Italia di Rito Scozzese hanno fatto dono, in occasione delle festività solstiziali e del Natale, di generi alimentari a famiglie grossetane in difficoltà. Quest’anno sono stati consegnati all’Emporio Solidale di Grosseto, che ha sede in via de’ Barberi, 320 chilogrammi di generi alimentari che l’Emporio provvederà a distribuire alle 150 famiglie che sta assistendo.

"Purtroppo stiamo vivendo anni difficili e sono molte le persone che dovranno affrontare questo periodo di fine anno senza avere la possibilità di farvi fronte in modo adeguato, e con il nostro piccolo gesto abbiamo cercato di portare aiuto a chi ne abbia bisogno. Ci rendiamo conto che non è grande cosa, ma il mare è formato da tante gocce e se altri, come abbiamo fatto noi, parteciperanno in modo concreto a rivolgere l’attenzione verso i meno fortunati, forse sarà possibile donare un sorriso a chi in questo momento un sorriso non ce l’ha.

Sappiamo che Grosseto ha un cuore grande, e che conta associazioni e realtà che concretamente, ogni giorno, si rivolgono a chi ha bisogno, e siamo onorati di portare anche il nostro piccolo contributo a questa realtà che cerca di rendere meno triste il periodo di queste festività", termina la nota de: Le Logge grossetane Stella Polare ed Aletheia della Gran Loggia d’Italia di Rito Scozzese.