La Giunta aggiorna il Prezzario dei Lavori della Toscana per l’anno 2023

Firenze: Approvando una delibera presentata dall’assessore ai rapporti con gli enti locali, agli appalti e all’attività contrattuale, Stefano Ciuoffo, la Giunta regionale ha aggiornato il Prezzario dei Lavori della Toscana, che avrà validità a partire dal 1 gennaio 2023.



La Regione Toscana rispettando il termine del 31 dicembre per la nuova pubblicazione, ha aggiornato in maniera puntuale, a distanza di poco più di quattro mesi dall’ultima edizione, tutte le voci di Prezzario per le quali gli operatori economici selezionati hanno fornito i prezzi, consentendo in tal modo alle stazioni appaltanti di calcolare gli importi degli appalti con i nuovi prezzi.

“Si tratta di un importante strumento – spiega l’assessore Ciuoffo - a disposizione degli Enti pubblici e dei cittadini, per la definizione degli appalti e per la congruità dei prezzi ai fini delle detrazioni fiscali. Un ringraziamento particolare va sia a tutte quelle imprese che, nonostante il periodo di forte crisi che il mercato sta attraversando, hanno dato la propria disponibilità a collaborare con i nostri uffici, sia con l’ufficio del Prezzario che ha lavorato come sempre intensamente anche per editare questa edizione”.

Il Prezzario è declinato provincia per provincia e contiene oltre 20.000 voci e prezzi di lavorazioni, prodotti e attrezzature. Tra le novità dell’edizione 2023 si segnala l’eliminazione dell’Elenco delle misure anticovid, quale conseguenza dell’ordinanza del Ministro della Salute “Linee guida per la prevenzione della diffusione del Covid-19 nei cantieri”. Contestualmente si è provveduto a indicare i costi di noleggio dei ponteggi secondo tabelle di analisi dei componenti elementari necessari sia per il montaggio che per lo smontaggio. E’ stato inoltre aggiornato il costo della manodopera dei settori sia idraulico-forestale e idraulico-agrario che metalmeccanico, oltre ad essere state implementate molte voci relative agli impianti di riscaldamento e agli infissi esterni.

Il decreto n. 50 del 2022 ha introdotto anche la possibilità di utilizzare in via transitoria, fino al 31 marzo 2023, il precedente prezzario laddove sia già stato approvato il progetto ma non si sia espletato il procedimento di gara.

“Il provvedimento che abbiamo adottato - conclude l’assessore Ciuoffo - mette quindi a disposizione degli Enti locali, delle imprese e dei cittadini, uno strumento pubblico, certificato e gratuito, per predisporre le gare di appalto e per orientare le loro scelte secondo criteri riconosciuti e condivisi. Si tratta di un sistema di regolazione e trasparenza negli appalti di cui si avverte sempre più la necessità e che permette alla Regione di passare dalla mera enunciazione di principi sul valore della cultura della legalità a fatti concreti e oggettivi. Il mio auspicio è che si riesca, a partire dai prossimi prezzari, a inserire, oltre alle singole note analitiche, anche voci aggregate di opere compiute, affinché si possa rendere più veloce la stima da parte delle imprese e dei professionisti”.

Come sempre l’intero Prezzario è consultabile, esportabile e stampabile, del tutto gratuitamente, direttamente all’indirizzo http://prezzariollpp.regione.toscana.it/