La Giornata mondiale dell'Albero 2022

Grosseto: «Spesso sottovalutiamo l' importanza degli alberi e la loro grande bellezza estetica, ma anche il loro ruolo nella riduzione della CO2 nell'atmosfera. Senza gli alberi non potremmo respirare». Commenta così la Giornata mondiale dell'Albero Giovanni Di Meo ex segretario provinciale Fronte Verde Grosseto.

«Io di lavoro faccio l' imprenditore in una piccola impresa di famiglia - dice -, ed ho provato anche a costruire un movimento politico che parlasse solo degli alberi e dell' ambiente, ma il progetto non è riuscito a decollare a Grosseto. Il movimento si chiamava Fronte Verde Grosseto.

Credo che le ragioni principali dell'insuccesso di Fronte Verde a Grosseto siano dovute al fatto che molti abbiano ritenuto che non ci fosse l' esigenza di un movimento del genere in Maremma, perché la qualità ambientale è ottima.

Al contrario io, che ho origini campane, penso e continuo a pensare che l'ambiente per Grosseto sia una grande risorsa, quindi un grande punto di forza, su cui costruire la propria eccellenza, distinguendosi da tante altre città più rinomate di Grosseto, ma ambientalmente meno fortunate.

Infatti il connubio tra il mare, la collina e la montagna fanno sì che Grosseto possa godere di una situazione ambientale molto privilegiata e che questi fattori consentono a Grosseto e alla Maremma di avere un valore aggiunto ed un vantaggio da poter valorizzare.

Avendo fatto il liceo classico so bene che un compito importante per chi vuole fare politica è mettere insieme delle competenze, cosa che non riuscimmo a fare con Fronte Verde, ma che possono fare tutte le altre forze politiche e sociali meglio organizzate di noi.

La politica continua a piacermi, perciò, anche se Fronte Verde non è decollato sono convinto che quelle idee che portavamo avanti con Fronte Verde avranno comunque un futuro, più o meno lontano, anche all' interno di altre forze politiche.

Auguro - conclude Giovanni Di Meo - una buona giornata dell'albero a tutti i cittadini Grossetani e Maremmani».