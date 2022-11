Costume e società La gelateria Sarchioni spopola alla Excellence Food Innovation di Roma 23 novembre 2022

23 novembre 2022 176

176

Redazione Viterbo: Un premio ed una dedica a Fabio scomparso prematuramente lo scorso anno. Gli attuali gestori della gelateria Sarchioni spopolano alla Excellence Food Innovation di Roma meritandosi il riconoscimento Eccellenza Quality First 2023. “Orgogliosi di portare Fabio e la sua Torre Alfina nel cuore” hanno sottolineato la moglie ed il figlio che dopo il decesso del giovane padre hanno comunque trasformato l’azienda in qualche cosa a gestione familiare puntando sulla collaborazione la passione di alcuni fidatissimi collaboratori.

Seguici





annuncio annuncio annuncio Caricamento ... Potrebbe interessarti anche...

Costume e società La gelateria Sarchioni spopola alla Excellence Food Innovation di Roma La gelateria Sarchioni spopola alla Excellence Food Innovation di Roma 2022-11-23T15:00:00+01:00 100 it Meritato riconoscimento di Eccellenza Quality First 2023 per la gelateria di Torre Alfina PT1M /media/images/gelateria-Viterbo-premio.jpg /media/images/thumbs/x600-gelateria-Viterbo-premio.jpg Maremma News Alto Lazio, Wed, 23 Nov 2022 15:00:00 GMT