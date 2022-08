“La frequentazione dell’orso” al Museo di storia naturale

Grosseto: Proseguono gli appuntamenti estivi del Museo di Storia Naturale della Maremma di Grosseto (strada Corsini, 5). Oggi, giovedì 18 agosto, alle 21.30 proiezione del documentario “La frequentazione dell’orso” di Federico Betta.



Un viaggio nella storia del rapporto uomo-orso in Trentino. Diversi protagonisti creano un puzzle di visioni che attraversano la preistoria, la storia, la lotta per la salvezza, il grande progetto di ripopolamento e il presente. Il documentario ci lascia con tante domande, senza dimenticare la realtà: la convivenza tra orsi e esseri umani crea conflitti non eliminabili e necessita forte impegno da parte di tutti.

Presentato in anteprima al Trento Film Festival, il più importante festival di cinema dedicato alla montagna, il documentario è in concorso al Clorofilla film festival. Clorofilla è realizzato con il patrocinio e il contributo della Direzione Generale Cinema e Audiovisivo – Ministero della Cultura e con il contributo di BPER Banca e Fondazione CR Firenze.

Ingresso gratuito per la proiezione - Per visite al Museo ingresso 5 euro