La formazione Under 19 dell'Atlante si aggiudica l'ultima gara del 2022

Superato al Palabombonera il Gisinti Pistoia per 5-0



Grosseto: Chiude l’anno solare con il “botto”, la formazione Under 19 dell’Atlante Grosseto del presidente Iacopo Tonelli, che supera nettamente al Palabombonera il Gisinti Pistoia per 5-0, infilando un “pokerissimo” di cinque vittorie consecutive.

Con questo successo, la formazione diretta da Alessandro Izzo, raggiunge in vetta alla classifica a quota 22, la Vigor Fucecchio, che non ha disputato la sua gara interna contro il Pontedera, sembra, causa della non disponibilità della Palestra di Santa Maria a Monte dove abitualmente la Vigor Fucecchio disputa le sue gare interne e questa mattina invece era occupata da una partita di un’altra disciplina. Pertanto la partita in programma tra la Vigor Fucecchio e il Pontedera, valevole per l’ultima giornata di andata del campionato Under 19 Nazionale non si è potuta giocare e ora staremo a vedere le decisioni che verranno prese dagli organi federali in merito.

Torniamo al calcio giocato, ed andiamo ad ascoltare al termine della gara Atlante Grosseto-Gisinti Pistoia, alcune impressioni di mister Alessandro Izzo. «Siamo partiti molto bene - afferma il tecnico piombinese -, al secondo minuto avevamo tirato nello specchio della porta avversaria già tre volte e il loro portiere è stato molto bravo in alcune circostanze, comunque abbiamo concluso il primo tempo in vantaggio per 2-0, credo meritatamente, anche se i miei ragazzi in termini di gioco e sacrificio non mi hanno entusiasmato e abbiamo subito due ripartenze che potevano costarci caro. Nel secondo tempo molto bene i ragazzi che sono subentrati, e questo mi dà fiducia per il futuro, perché ho bisogno di tutti. Sono contento che Lessi sia tornato a segnare e che abbia realizzato la prima tripletta casalinga e che migliori partita dopo partita, dopo il brutto infortunio patito alla prima giornata di campionato a Prato. Il risultato di 5-0 ci permette di mantenere il primato per quanto concerne il miglior attacco e la difesa meno battuta del girone. Faccio i complimenti ai miei ragazzi e adesso stop al campionato e prepareremo al meglio la Coppa Italia che la prima partita si disputerà domenica prossima 18 dicembre al Palabombonera contro il Futsal Prato, oppure contro il Pontedera».

Questo il tabellino della gara: Atlante Grosseto-Gisinti Pistoia 5-0.

Atlante Grosseto: Tamberi, Bindi, Serghej, Agnelli, Kacper, Poggiaroni, Cardone, Lessi, Galeota, Didac. Allenatore, Alessandro Izzo.

Gisinti Pistoia: Malucchi, Bicchi, Modesti, Meacci, Scannerini, Gai, Doto, Bruni, Palermini. Allenatore, Gabriele Grandi. Arbitro Lorenzo Reali, sezione Aia di Piombino, cronometrista, Riccardo muto, sezione Aia di Grosseto. Marcatori in ordine progressivo: Lessi, Didac, Galeota, Lessi, Lessi.