La Fiorentina è pronta per una grande stagione

Gianni Mancini Vincenzo Italiano sostiene che Milenkovic è un valore aggiunto, il Twente è forte e da temere. La squadra dovrà essere subito determinanta a partire dalla partita di apertura con la Cremonese. Commisso vuole stare vicino alla squadra.

Firenze: «Sicuramente Milenkovic è una garanzia dietro, un valore aggiunto, ma dobbiamo partire forte - dice mister Italiano presentando la Fiorentina - abbiamo fatto una grande preparazione a Moena, abbiano fatto amichevoli importanti con squadre più avanti di noi, ma c'è la forte convinzione che possiamo lottare su tutti i fronti, dobbiamo centrare la Conferenze e possiamo lottare per la Champion League. Il Twente è una squadra forte e da temere. Sono felice che sia tornato il presidente Commisso con tutta la sua famiglia che ci sta vicino per il debutto in Conference e per la gara di apertura della stagione e soprattutto con i rivali storici: la Juventus». Il presidente Rocco Commisso, all'uscita dal centro sportivo " David Astori" ha detto che voleva salutare tutti e vuole stare molto vicino alla squadra.





