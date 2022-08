annuncio Sport La Fiorentina conquista il passaggio del turno in Conference League 26 agosto 2022

26 agosto 2022 110

110

Gianni Mancini E' stata una grande prestazione della squadra di Vincenzo Italiano in terra olandese, al termine di una battaglia con il Twente fornendo una prova di carattere e meritevole del passaggio ai gironi della Conference League. Oggi il sorteggio.

Twente: Una grande, grandissima prestazione della Fiorentina, nel match di ritorno con i temibili olandesi che dopo un primo tempo ad alto livello, si sono spenti contro la banda di Vincenzo Italiano che con un po' di fortuna potevano largamente imporsi se Jovic e Ikone fossero stati più precisi nella conclusioni a rete, poi nel finale, un immenso Teracciano ha messo il sigillo alla qualificazione. E' finita O a 0, con la qualificazione alla fase a gironi il cui sorteggio si svolgerà oggi alle 14:30.

Una prestazione maiuscola della viola contro una squadra fortissima soprattutto in casa in una partita giocata in un clima caldissimo, una vera e propria bolgia. Ha vinto la Fiorentina, ha vinto con il cuore e con la testa. Non sono mancati i complimenti, soprattutto dal patron Rocco Commisso. Una ennesima prestazione ad alto livello, modo migliore per festeggiare l'arrivo di Barak che ad oggi è viola, ma ci saranno altri arrivi, un difensore di qualità e soprattutto Bajrami. Oggi i sorteggi ma domenica arriva il Napoli, dove è attesa un'altra grande prestazione. Seguici





annuncio Categorie Costume e società

Dalla regione

Ambiente annuncio Caricamento ... Potrebbe interessarti anche...

Sport La Fiorentina conquista il passaggio del turno in Conference League La Fiorentina conquista il passaggio del turno in Conference League 2022-08-26T08:06:00+02:00 246 it La Fiorentina conquista il passaggio del turno in Conference League. E' stata una grande prestazione della squadra di Vincenzo Italiano in terra olandese, meritevole del passaggio ai gironi della Conference League. Oggi il sorteggio. PT1M /media/images/Bandiera-fiorentina-1.jpg /media/images/thumbs/x600-Bandiera-fiorentina-1.jpg Maremma News

annuncio