La Festa del Drago a Valpiana

Dall’8 all’11 settembre 2022. Quattro giorni di eventi gratuiti, incontri, dialoghi, buon cibo, cultura, musica e laboratori per tutti!

Valpiana: L’Associazione DRAGO delle Colline Metallifere A.P.S. (Distretto Rurale Agricolo Gastronomico Organizzato), dopo due anni di stop dovuto alla pandemia, dedica il suo festival annuale alla tutela del territorio, proponendo tavoli di confronto, attività dedicate alle eccellenze culturali, manifatturiere, enogastronomiche ed alle tradizioni della Maremma.

Sarà offerto al pubblico un viaggio nel cuore di una Maremma sconosciuta, quella fatta di sapori genuini, di produzioni dal sapore antico, di finestre su panorami mozzafiato e paesaggi culturali che vogliono farsi finalmente conoscere. Tra le novità di quest'anno troverete due importanti progetti: Maremma Mia, un brand composto da alcuni soci DRAGO e disponibile in tutti i punti vendita UniCoop Tirreno e, grazie alla collaborazione con il Parco delle Colline Metallifere Grossetane - Tuscan Mining Geopark, il marchio GEOfood, nato per incentivare le pratiche agricole sostenibili e promuovere le catene alimentari a Km zero all'interno dei Global Geoparks dell'UNESCO.

Due iniziative che si integrano perfettamente con l'identità dell'Associazione DRAGO fatta di piccole e micro aziende che mantengono i caratteri più tipici e i paesaggi della Maremma e di aziende più strutturate in grado di esportarli verso mercati esterni senza perdere l'attenzione per la qualità dei prodotti e per il territorio. Il filo conduttore è unico: vogliamo far conoscere le nostre realtà e farvi innamorare dei luoghi, della cultura e dei cittadini della Maremma. La festa si articolerà in quattro giornate ricche di eventi, buon cibo, musica e folklore e offrirà tre convegni gratuiti con ospiti di eccellenza, quali sindaci, assessori, docenti universitari, presidenti di associazioni ed esperti di settore. Tutte le iniziative enogastronomiche avranno poi un occhio di riguardo alla sostenibilità, con un BotanicBar in cui sarà possibile degustare bevande e cocktail elaborati da barmen che utilizzeranno materie prime a Km 0, stand con i prodotti di aziende e associazioni di eccellenza della zona e tutte le sere una cena con i piatti della tradizione maremmana preparati esclusivamente con i prodotti dei soci DRAGO. Ogni serata si concluderà infine con musica dal vivo e balli. Durante le quattro giornate saranno realizzati laboratori didattici ed esperienziali e sarà aperta un’area didattica per adulti e bambini con i giochi intelligenti artigianali di “Ludobus”.

Programma:

Giovedì 8 settembre

Ore 11:00-13:00 – Ciclo di eventi AgriCultura

“Territorio e futuro. Tra crisi e prospettive di cambiamento”. Convegno con sindaci, assessori ed esperti di settore per affrontare temi e difficoltà del settore agricolo e proporre interventi costruttivi.

Venerdì 9 settembre

Ore 11:00-13:00 – Ciclo di eventi AgriCultura

“Economia e sostenibilità. Insieme per fare la differenza”. Convegno per associazioni agricole e manifatturiere. Un momento di incontro per individuare i punti di forza e di debolezza delle nostre realtà e proporre collaborazioni concrete e opportunità.

Sabato 10 settembre

Ore 11:00-13:00 – Ciclo di eventi AgriCultura

“Paesaggi e biodiversità nell’antichità. Occasioni di sviluppo rurale”. Un incontro con il settore della cultura e dei beni culturali per scoprire potenziali collaborazioni con il mondo agricolo e manifatturiero.

Ore 16:00

Laboratorio di archeologia sperimentale con lo staff dell’Associazione Paleoes eXperimental Tech ArcheoDrome "Mani Sapiens. A caccia e pesca nella Preistoria".

Domenica 11 settembre

Ore 16:00 – Ciclo di eventi AgriCultura

“Maremma in ottava e trebbiatura”. Appuntamento con i cantori di Maremma dell’Associazione Sergio Lampis e con la trebbiatura a fermo grazie all’Associazione Trattori d’Epoca e Attrezzi Agricoli Maremmani: un viaggio nella memoria.

Tutti i giorni:

Esposizione di macchinari agricoli d’epoca;

Dalle 15:00 apertura spazio ParcoDrago in cui saranno organizzati giochi didattici a carattere storico-educativo con il “Ludobus” e le dimostrazioni di “Antichi mestieri attuali”;

Dalle 16:00 stand con i prodotti di tutto il territorio;

Dalle 18:00 “BotanicBar” un bar organizzato con i prodotti dei soci Drago;

Dalle ore 19:00 cena con i prodotti delle aziende associate DRAGO.