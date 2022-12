La febbre ferma sempre le giovanili dell’Hc Castiglione

Castiglione della Pescaia: L’under19 con Enrico Mariotti in panchina è l’unica di scena a Viareggio contro l’Spv. Rinviate le gare di sabato dell’under15 a Viareggio contro i Pumas e quella di domenica dell’under13 con la Skipper Beach contro Cgc Viareggio.



La febbre ferma ancora le giovanili dell’Hc Castiglione, per quello che doveva essere l’ultimo turno del 2022. L’under19 con l’esordio in panchina di Enrico Mariotti, venerdì alle 21,15, gioca a Viareggio contro l’Spv Ash Viareggio. Rinviate le partite dell’under15 di Alberto Aloisi, che doveva giocare a Viareggio contro i Pumas; e dell’under13, con la Skipper Beach che domenica al Casa Mora ospitava il Cgc Viareggio.