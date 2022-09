La denuncia di Anaao Toscana Sud Est per l’ennesima violenza in strutture sanitarie 12 settembre 2022

Redazione Anaao Toscana Sud Est: “Un altro medico aggredito, i nostri professionisti lasciati sempre più soli: servono rispetto e contromisure” Grosseto: «Esprimiamo la nostra solidarietà al collega vittima della recente aggressione al pronto soccorso di Grosseto - si legge nella nota di Anaao Toscana Sud est - ed a tutti i sanitari che quotidianamente si trovano a fronteggiare situazioni simili, inaccettabili, purtroppo sempre più frequenti. Il Sistema sanitario nazionale è in una fase di profonda sofferenza e tuttavia continua a dare risposte al bisogno di salute dei cittadini solo grazie alla costante abnegazione dei professionisti. Ma, terminato il tempo degli eroi, resta la constatazione della solitudine degli operatori di fronte ad una aggressività ingiustificabile e sguaiata. Un medico al pronto soccorso rappresenta il riferimento civile e solidale della nostra comunità, la massima espressione di quella sanità pubblica, universale e gratuita che rappresenta la più grande conquista del nostro Paese, aggredirlo è un'offesa portata a tutti i cittadini».

