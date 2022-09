La Croce Rossa Italiana protagonista ad Artemare Club

Monte Argentario: Ultimi giorni nei salotti vista mare di Artemare Club nel Corso antico di Porto Santo Stefano per visitare fino a venerdì 23 settembre, nelle mattine con orari 10 - 13, la mostra fotografica sulle iniziative internazionali ed in Africa della Croce Rossa Italiana, curata da Piera Casalini e Angelo Galimberti, supporto di Mauro Pasquarelli, del Comitato CRI Costa d'Argento.



L'esposizione, inaugurata il 7 settembre alla presenza del presidente Michele Casalini e tanti volontari della CRI Costa d’Argento durante i festeggiamenti per i 50 anni di vela all’Argentario del professor Alessandro Maria Rinaldi, mostra con una serie di belle foto incorniciate il livello internazionale della Croce Rossa Italiana leader nel settore sociale e umanitario posta sotto l'Alto Patronato del Presidente della Repubblica, che lavora a fianco con i membri del Movimento Internazionale della Croce Rossa e Mezzaluna Rossa per rispondere ai più vulnerabili nel mondo. In Italia conta un Comitato Nazionale, 21 Comitati regionali, 651 Comitati territoriali e più di 160.000 volontari.





Nell’occasione è stato ricordato il recente mezzo della CRI Costa d’Argento “Gaia”, ambulanza pediatrica acquistata anche con il contributo di Artemare Club, a disposizione per tutto il territorio di competenza e non solo e la raccolta fondi in corso per dotarlo di un monitor con l’appello a tutti di partecipare con generose donazioni.