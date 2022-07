La Camera di Commercio protagonista a Bruxelles

Il progetto Cosmo è una best practice internazionale

Grosseto: Si è svolto lo scorso 29 giugno l’evento “Connecting European Chambers 2022”: un’edizione decisamente particolare di questa importante convention delle Camere di Commercio europee, perché quest’anno la Camera di Commercio della Maremma e del Tirreno è stata una delle protagoniste.



Il nostro Ente è stato rappresentato dalla responsabile dei Servizi Promozionali Marta Mancusi e dall’esperta di progettazione europea Selene Bottosso. In particolare, la Camera di Commercio è stata invitata nell’ambito del panel dedicato ad Erasmus Plus per illustrare la straordinaria esperienza di Cosmo, il progetto europeo che nella primavera/estate 2018 ha inserito oltre duecento studenti delle province di Livorno e Grosseto in aziende europee in Francia, Spagna, Regno Unito, Irlanda, Creta, Malta e Germania permettendo loro di vivere e lavorare un mese all’estero: un’esperienza divenuta un modello per la rete internazionale.n“𝘓'𝘪𝘯𝘤𝘰𝘯𝘵𝘳𝘰 𝘵𝘳𝘢 𝘥𝘰𝘮𝘢𝘯𝘥𝘢 𝘦 𝘰𝘧𝘧𝘦𝘳𝘵𝘢 𝘥𝘪 𝘭𝘢𝘷𝘰𝘳𝘰 – ha spiegato la dottoressa Bottosso - 𝘱𝘢𝘴𝘴𝘢 𝘢𝘵𝘵𝘳𝘢𝘷𝘦𝘳𝘴𝘰 𝘭𝘦 𝘤𝘰𝘮𝘱𝘦𝘵𝘦𝘯𝘻𝘦 𝘥𝘦𝘪 𝘤𝘢𝘯𝘥𝘪𝘥𝘢𝘵𝘪. 𝘓𝘦 𝘢𝘻𝘪𝘦𝘯𝘥𝘦 𝘦 𝘭𝘦 𝘴𝘤𝘶𝘰𝘭𝘦 𝘥𝘦𝘷𝘰𝘯𝘰 𝘤𝘰𝘭𝘭𝘢𝘣𝘰𝘳𝘢𝘳𝘦, 𝘳𝘦𝘢𝘭𝘪𝘻𝘻𝘢𝘳𝘦 𝘱𝘳𝘰𝘨𝘦𝘵𝘵𝘪 𝘤𝘩𝘦 𝘱𝘰𝘴𝘴𝘢𝘯𝘰 𝘰𝘧𝘧𝘳𝘪𝘳𝘦 𝘢𝘪 𝘨𝘪𝘰𝘷𝘢𝘯𝘪 𝘦𝘴𝘱𝘦𝘳𝘪𝘦𝘯𝘻𝘦 𝘤𝘰𝘯𝘤𝘳𝘦𝘵𝘦 𝘱𝘦𝘳 𝘮𝘪𝘨𝘭𝘪𝘰𝘳𝘢𝘳𝘦 𝘭𝘦 𝘭𝘰𝘳𝘰 𝘴𝘰𝘧𝘵 𝘦 𝘩𝘢𝘳𝘥 𝘴𝘬𝘪𝘭𝘭𝘴.”

La Connecting European Chambers 2022 è l’evento che offre alle camere di commercio di tutta Europa, presenti all’interno della rete Eurochambres, l'opportunità di conoscere nuovi programmi dell'UE e scoprire e confrontare le migliori pratiche camerali. La convention mira a sviluppare la capacità delle camere di cooperare su progetti dell'UE, basandosi sui punti di forza della rete per migliorare la sinergia e fornire servizi a valore aggiunto alla comunità imprenditoriale.