La “Caccia al tesoro” per i bambini al Museo di storia naturale

Grosseto: Il Museo di storia naturale della Maremma partecipa alla Notte bianca dedicata ai bambini con una “Caccia al tesoro” nelle sale di strada Corsini. L'appuntamento è per giovedì 25 agosto alle ore 21 nella sede della struttura museale ed è particolarmente indicato per i bambini di età compresa tra 6 e 12 anni: il costo di partecipazione è di 5 euro ed è consigliata la prenotazione al sito www.museonaturalemaremma.it, dove sono disponibili anche tutte le informazioni (in alternativa, chiamare il museo al numero 0564 488571). Al Museo di storia naturale della Maremma, come di consueto, è sempre possibile sottoscrivere o rinnovare la Grosseto Card, la tessera socio di Fondazione Grosseto Cultura. La “Caccia al tesoro” di giovedì 25 agosto sarà tutta all'insegna della natura: i giovani “esploratori” saranno guidati dagli operatori museali in una visita alle sale del museo e poi andranno alla ricerca degli indizi (tutti in rima) sugli animali, la geologia e la paleontologia della Maremma meridionale. Il tutto con l'obiettivo di arrivare al “tesoro nascosto”.



