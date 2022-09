Attualità La Biblioteca Chelliana chiude per due giorni 13 settembre 2022

13 settembre 2022 147

147

Redazione Grosseto: In occasione della manifestazione 'A Spasso nel Medioevo... sulle Orme del Grifone' nel centro cittadino a partire da giovedì 15, la Biblioteca Comunale Chelliana chiuderà al pubblico venerdì 16 e sabato 17 settembre, perché la struttura sarà messa a disposizione delle compagnie storiche provinciali che sfileranno nei due cortei previsti per quelle giornate.

La biblioteca riaprirà al pubblico a partire da lunedì 19 settembre, secondo il seguente orario settimanale: LUN: 14.30-19.30

da MAR a VEN: 8.30-19.30

